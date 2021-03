LA RICCITELLI (COME PREVISTO) SMENTISCE LA PROVINCIA: «MAI INDICATO MELOZZI»

COMUNICATO STAMPA



In riferimento alla notizia, apparsa sulla stampa, della volontà della Provincia di Teramo di designare i propri membri in rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione della “Riccitelli” su indicazione della direzione artistica della medesima, si riporta quanto segue:



“Leggo di una mia presunta “indicazione” del Maestro Enrico Melozzi al Presidente della Provincia di Teramo quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società “Riccitelli”.

È una notizia priva di fondamento e che nulla ha a che vedere coi miei recenti giudizii positivi sul talento musicale del Maestro Melozzi.

Sono altresì certo che il Presidente della Provincia darà indicazione sulle migliori e più idonee personalità per il ruolo di rappresentanti della sua Istituzione nel CdA della “Riccitelli”, società della quale mi onoro d’essere il direttore artistico.”



M° Nazzareno Carusi

Direttore Artistico Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli”