VENERDÌ IL VESCOVO APRE IN CATTEDRALE L’ANNO DELLA FAMIGLIA

In occasione dell’inizio dell’Anno Familia Amoris Laetita indetto da Papa Francesco, venerdì 19 marzo alle ore 19.00 il Vescovo Lorenzo Leuzzi presiederà una celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Teramo, aperta a tutti coloro che vorranno prendervi parte nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19.

A precedere, alle ore 18.00, si inaugurerà in forma ristretta (in ottemperanza alle misure di sicurezza sanitaria) il Centro d’ascolto “La Gioia dell’Amore”, sito in via San Berardo 10 a Teramo. Tale luogo rappresenterà il secondo polo del Centro per la tutela del matrimonio e la cura pastorale delle coppie ferite, istituito ad Atri lo scorso 12 settembre 2020 da Monsignor Lorenzo Leuzzi, facendo proprie le premure nei confronti delle famiglie, in particolare di quelle in difficoltà, manifestate da Papa Francesco nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia e nel motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus.

L’inaugurazione della sede teramana sarà dunque il naturale completamento di questo progetto promosso dall’Ufficio per la Pastorale Familiare della Diocesi. Se la sede atriana è infatti già punto di riferimento per le questioni giuridico-canoniche, quella teramana fornirà accompagnamento alle famiglie tramite un’équipe di Consulenti familiari: operatori altamente qualificati in grado di intervenire professionalmente nell’aiuto alle coppie, portandole a chiarire, comunicare e superare le difficoltà legate alle dinamiche relazionali. Difficoltà purtroppo acuite dalla pandemia in atto.

Il Centro d’ascolto si avvarrà anche di sacerdoti, operatori pastorali adeguatamente preparati e della collaborazione con altre realtà che perseguono gli stessi obiettivi: il consultorio diocesano “Amoris Laetitia”, gli uffici diocesani di pastorale, i servizi sociali e gli enti locali.

L'accesso ai suoi servizi sarà libero e gratuito. Gli incontri saranno rigorosamente da concordare telefonicamente al numero 320.8868630 o per email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Il Centro sarà aperto il giovedì dalle 9.00 alle 11.00, il venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, e il sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

L’ultimo appuntamento della settimana per le famiglie e non solo, è previsto domenica 21 marzo, a partire dalle 15.30, con il Giubileo dei Fidanzati al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, da seguire via web tramite le pagine Facebook “Santuario di S. Gabriele dell’Addolorata” e “Chiesa di Teramo-Atri” o in presenza per chi provenga da comuni fino a 5.000 abitanti e distanti non più di 30 chilometri.