SI E' SPENTO L'AVVOCATO TERAMANO SERGIO QUIRINO VALENTE, APPREZZATO VELISTA, FU PRESIDENTE DEL BRAGA E DELL'ENTE PORTO

Si è spento a Roma, al Gemelli, per una leucemia fulminante contro la quale nulla hanno potuto i medici, l'avvocato teramano Sergio Quirino Valente. Era nato a Teramo il 2 febbraio del 1954 e la sua, oltre alla professione, è stata una vita dedicata allo sport, e in particolare alla vela, che aveva praticato anche a livello agonistico, sin da giovane, conseguendo successi sulle derive (F.J e 470) e conquistando il titolo di Campione Zonale nel 1978. Per motivi di lavoro aveva poi sospeso l'attività sportiva per riprenderla nel 2004, riproponendosi come velista e frequentando la vela professionistica. Era socio del Circolo Nautico "V.Migliori", era stato presidente dell'ente porto e del Conservatorio Braga nel non facile periodo che condusse alla statizzazione del conservatorio teramano,