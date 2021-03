«CARO CORONA, NON SOLO IL REGOLAMENTO... TANTE ASSURDITA' A TERAMO NEL SETTORE FUNEBRE»

Gentilissimo consigliere Luca Corona,

sono veramente sorpreso pur non conoscendola di persona, che ancora una volta lei rimane basito del comportamento di un suo collega al consiglio comunale, pur conoscendolo.

Di solito il lavoro dell’opposizione è tutt’altro, sarebbe invece stato utile se lei avesse fatto delle giuste osservazioni su quello che si andava ad approvare.

Magari organizzare per tempo un incontro con la nostra categoria di onoranze funebri così avremmo avuto il tempo giusto per discutere di tutte le assurdità che da diversi anni succedono in questa città per quanto riguarda i servizi cimiteriali e tutto quello che concerne il settore funebre.

Lo avremmo messo a conoscenza di tante assurdità (che anche il suo gruppo politico ha contribuito in passato a crearle), ma non ci possiamo fare niente, Teramo è questa…

La informo che il nuovo regolamento ci è stato inviato solo alcune ore prima dell’incontro di facciata, giusto per dire che ce l’avevano fatto vedere ma non toccare, con viva preghiera di non divulgarlo ( neanche fossero di segreti di stato).

Voi giovani politici giocate i consensi del vostro futuro su questi comportamenti, anche per ottenere veramente un cambio di marcia, altrimenti anche la sua generazione sarà vittima di una “politica politicante” che porterà sempre di più la folle corsa che Teramo ha iniziato da tempo verso il dirupo.

Paolo Di Berardino

Rappresentante Asof Abruzzo

(Associazione Sindacale Operatori Funebri)