BARISTA IRONIZZA SUI SOCIAL SUI CONTROLLI DEI CARABINIERI, MA LO BECCANO MENTRE SERVE I CLIENTI OLTRE LE 18 E GLI CHIUDONO IL BAR PER 5 GIORNI

I Carabinieri di Silvi Marina sorprendono il titolare di un bar di Silvi che, in piena zona rossa, ben oltre l'orario di chiusura delle 18.00, continuava a servire i propri clienti. L'uomo, il quale, tra l'altro, nei giorni scorsi aveva anche ironizzato sui social network sull'operato dei militari dell'Arma, impegnati quotidianamente nei controlli per il rispetto delle norme anti pandemia, è stato così sanzionato ai sensi delle norme vigenti, ed al locale è stata imposta la prevista chiusura per cinque giorni. Al momento del controllo dell'Arma si è verificato un fuggi fuggi generale, ma i Carabinieri sono riusciti a identificare almeno quattro clienti, sanzionati anche loro. Complessivamente sono state elevate contravvenzioni per 2.000 euro