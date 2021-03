COVID / VARIANTE INGLESE NEL 93% DEI CASI TERAMANI, ARRIVATE NUOVE DOSI DI VACCINO, DA MERCOLEDI' DEGLI ULTRAOTTANTENNI ALLETTATI E DEI 2080 DISABILI

Mentre la variante inglese colpisce nel 93% dei casi, sono arrivate alla Asl 2200 moderna e 9960 dosi di Pfizer Mercoledì si iniziano le vaccinazioni a domicilio dei 2400 allettati ultraottantenni e partirà la vaccinazione anche dei 2080 disabili di cui 697 a Teramo. Si sta valutando un particolare percorso per pazienti autistici. Intanto si registra un incremento dei ricoveri Covid in terapia intensiva, 7 a Teramo e 2 a Giulianova. Oltre alle nuove zone rosse, a Campli si registra una forte crescita di positivi, con 14 contagiati nel centro accoglienza di extracomunitari, tutti monitorati dall'Usca

Intanto, con 179 positivi ricoverati settimana scorsa, scesi a 163 oggi, si riduce la pressione ma soprattutto nella Rsa. Nei positivi tra 50-60 anni, si segnala un’evoluzione o involuzione molto raoida, a causa della variante inglese. Ci si aspetta un incremento della terapia intensiva, Secondo il dottor Pinto dell’Usca: esaminati gli ultimi 15 giorni e la situazione sembra in leggero miglioramento (meno tamponi, meno domande specie nel target giovanile in virtù della chiusura delle scuole) 1200 tamponi in meno della scorsa settimana. Tasso positivita è sceso al 4,33% e per la prima volta il fine settimana che è sempre periodo caldo