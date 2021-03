VERI': «SI PROCEDE IN ORDINE CRONOLOGICO, ENTRO FINE SETTIMANA SI PRENOTANO I "70-79 ANNI"...»

Per la nuova fase della vaccinazione in Abruzzo. si creerà una maxistruttura. Con 116 punti spot su tutto il territorio, per arrivare ad una distribuzione capillare delle possibilità di vaccinazione. Molti sindaci si stanno lamentando, ma si creeranno altri punti di vaccinazione. Sarà fondamentale il rapporto con i medici di medicina generale, quelli delle federazioni sportive, gli odontotecnici e i volontari. Fatti i soggetti “fragili”, si andrà avanti con un criterio cronologico, entro fine settimana si passa agli abruzzesi che hanno tra 70 e 79 anni, che dovranno prenotarsi sulla piattaforma. Entro settembre si chiuderà la campagna vaccinale in Abruzzo. Lo ha annunciato l'assessore Nicoletta Verì