CADE DA UN ULIVO E BATTE VIOLENTEMENTE LA TESTA, 56ENNE RICOVERATO

E' caduto da un ulivo, battendo violentemente la testa. Per questo, un 56 enne di Roseto è ora ricoverato per un trauma cranico al Mazzini di Teramo. Teatro dei fatti, le campagne non distanti dall'uscita autostradale di Roseto. Sul posto, il 118 e i Carabinieri.