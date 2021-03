PANCHINE LETTERARIE DAVANTI ALLE SCUOLE, LA RIPARTENZA PASSA ANCHE ATTRAVERSA LA CULTURA

In un anno del tutto insolito in ambito culturale, formativo, pedagogico, in un periodo in cui la cultura ha subito una battuta d’arresto in ogni sua manifestazione, in una fase storica in cui le scuole non sono mai state così tanto desolate, la città di Teramo ha deciso di impreziosire di arte cortili e giardini scolastici. E’ prevista, infatti, per l’inizio del nuovo anno scolastico la realizzazione di alcune panchine letterarie negli spazi antistanti le scuole. In tal maniera ciascun alunno potrà non solo ammirare la bellezza di queste vere e proprie opere d’arte, ma anche sedersi per la prima volta su di un “libro” insolito e riflettere in modo autentico sulle frasi che esso ospiterà. Le panchine letterarie saranno dipinte e decorate grazie alla disponibilità e al talento di artisti locali. Accanto a ciascuna di esse sarà costruita una casetta in cui ciascun alunno o docente, o genitore, potrà lasciare un libro o semplicemente prenderne uno e sfogliarlo, per poi lasciare il proprio “segno”.

Le panchine letterarie, di origine londinese “abiteranno” anche nei cortili delle scuole di Teramo per ricordare agli alunni in particolare ma anche all’intera cittadinanza che la lettura, in una fase storica come la presente è anche un modo per evadere dalla realtà, accantonare la tristezza ed ascoltare intimamente i propri bisogni. L’arte, in tal maniera costituirà per questa città una vera e propria occasione di rinascita.