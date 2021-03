DISTRUTTA DALLE FIAMME UNA CASETTA IN LEGNO

Stanotte, intorno all'1:45, una squadra del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, è intervenuta sulla strada comunale Colle Crestone a Pineto, per l'incendio di una casetta in legno. Giunta sul posto la squadra ha richiesto il supporto di un'autobotte del Comando di Teramo, dato che le fiamme avevano avvolto completamente la casetta, al cui interno era installata una caldaia alimentata a combustibile solido (nocciolino). Nessun danno invece al vicino fabbricato di civile abitazione della stessa proprietà proprietà. A seguito dell'incendio la casetta è andata completamente bruciata. I vigili del fuoco hanno spento rapidamente l'incendio e provveduto a smassare tutto il materiale parzialmente bruciato, per estinguere anche le piccole fiamme covanti.