TROVATO CORPO CARBONIZZATO IN UNA CASETTA INGOIATA DALLE FIAMME

Stanotte, intorno alle 3:45, la squadra è stata inviata a Silvi, in via D'Annunzio, presso la struttura conosciuta come l'ex "villaggio del fanciullo", dove si era verificato l'incendio di una casetta. L'incendio ha interessato un edificio monolocale isolato in muratura di circa 25 metri quadrati. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto rapidamente a estinguere l'incendio. Durante le operazioni di smassamento della copertura crollata è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo. Dai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di 62enne di origini marrocchine. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Silvi per gli accertamenti ed adempimenti del caso.

A seguito dell'autorizzazione del magistrato di turno, il corpo del deceduto è stato trasferito presso l'obitorio dell'Ospedale S. Liberatore di Atri.