23 FAVOREVOLI, 5 CONTRARI, 1 ASTENUTO: LA TEAM E' PUBBLICA, D'ALBERTO: «L'ABBIAMO PAGATA SOLO 400 MILA EURO»

la TeAm è definitvamente pubblica. Con 23 favorevoli, 5 contrari e 1 astenutoi, il Consiglio Comunale ha approvato la trasformazione della Teramo Ambiente, che passa da partecipata a "in house". Soddisfazione per il Sindaco, che commenta "La delibera che abbiamo approvato ci consente di mettere la parola fine ad una storia fatta di illegittimità e di opacità, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra il Comune e la sua partecipata. Un'operazione trasparente e conveniente per la città di Teramo, considerata infatti la quota di un milione di euro derivante dalla divisione degli utili 2020 tra i soci, il risultato è semplice e inconfutabile: 400mila euro per trasformare in House la società. Andiamo avanti senza scuse, padroni del nostro destino". Prima della votazione i dipendenti della società, riunitisi al Parco della Scienza, esprimevano le loro considerazioni

