«DOV'E' FINITA L'INDENNITA' PER MEDICI E INFERMIERI IMPEGNATI CONTRO IL COVID?» LA CGIL SCRIVE ALLA VERI'

La Cgil chiede all’assessore Verì di dare immediate indicazioni alle ASL della Regione Abruzzo affinché possano ripristinare il trattamento economico riferito all’ indennità malattie infettive, da corrispondere al personale sanitario impegnato direttamente nell’emergenza COVID 19. Dal primo gennaio infatti, risulta interrotta l’erogazione dell’ indennità, in assenza di chiare direttive Regionali che ne avrebbero dovuto scandire il prosieguo e disporne le risorse da erogare alle singole ASL. « E’ doveroso intervenire a sostegno di coloro che da sempre in prima linea distinguendosi per impegno e professionalità, garantiscono assistenza alla comunità tutta, pagandone a volte il caro prezzo a sostegno di un bene maggiore - scrive il segretario della Flp, Pancrazio Cordone - si annuncia fin da ora che in caso di mancato, tempestivo e positivo riscontro alla presente, metteremo in campo ogni azione necessari a tutela della dignità e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati a contrastare la diffusione del COVID.»