FERITO DALLA MOTOZAPPA ALLE GAMBE, 48ENNE È GRAVE

Stava cercando di ripulire l’orto con la motozappa quando, all’Improvviso, ha perso il controllo del piccolo mezzo agricolo e le lame l’hanno gravemente ferito alle gambe e al ventre. Per liberare il 48enne, che lavora come autista di autobus, i Vigili del Fuoco hanno dovuto rimuovere le stesse lame, che si erano letteralmente conficcate nelle gambe dell’uomo. Trasferito dalle campagne di Cordesci, frazione di Notaresco, al Mazzini, è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non corre pericolo di vita.