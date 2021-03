RUZZO / FEDERCONSUMATORI: «I CONTATORI VANNO LETTI DUE VOLTE L'ANNO... E SULLA PRESCRIZIONE...»

E’ un problema ancora “enorme” quello delle maxiboillette del Ruzzo. Il referente della Federconsumatori a Teramo, torna a sollecitare il problema, sottolineando anche il problema delle somme prescritte, per le quali il Ruzzo avrebbe dovuto emettere una doppia bolletta, ma soprattutto avrebbe potuto rinunciare alla fatturazione, per evitare di costringere i cittadini a presentare domanda per eccepire la prescrizione. Ma il problema è quello della lettura: «La Ruzzo deve fare le letture, almeno due volte l’anno, ma questo non avviene… chiediamo che lo facciano, che leggano i contatori»