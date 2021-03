NASCE UN NUOVO TERMINAL BUS A MOSCIANO, SARA' PRONTA A SETTEMBRE

“Con il Masterplan Abruzzo, questa amministrazione regionale, ha individuato, tra le opere infrastrutturali strategiche, una specifica linea d'intervento inerente la realizzazione del sistema regionale delle autostazioni.

Per tali interventi è stata stanziata una somma pari a € 5,000,000, di cui €562,500,00 da destinarsi per la realizzazione di una autostazione nel territorio comunale di Mosciano Sant'Angelo presso l'ex centro fieristico.

L'attuazione del piano regionale avviene d'intesa con le amministrazioni comunali interessate che a loro volta rendono disponibili delle aree e, alla riconsegna ultima delle opere, le infrastrutture realizzate saranno nella piena disponibilità dei comuni che dovranno garantirne la fruibilità, la custodia e la gestione.

Per la Nuova Autostazione di Mosciano Sant'Angelo, la durata prevista dei lavori è di 180 giorni, con la riconsegna fissata quindi per la fine del mese di settembre 2021.

Il progetto prevede la realizzazione di: un fabbricato autostazione e di un piazzale terminal.

Per quanto riguarda la prima opera, si provvederà ad una manutenzione straordinaria con predisposizione delle ripartizioni interne e per le aree dedicate ai servizi per la clientela, nonché al potenziamento dei servizi igienici già esistenti.

In merito al Piazzale Terminal invece, si provvederà a manutenere e adeguare il piazzale con la realizzazione di n° 10 stalli per gli autobus e a razionalizzare la viabilità complessiva, al fine di migliorare gli standard di sicurezza pedonale e veicolare, si provvederà inoltre a dotare l'area di pensiline con pannelli fotovoltaici che andranno a servire un'illuminazione in linea con gli attuali standard di comfort e sicurezza del personale e della clientela.

Sarà effettuata inoltre una manutenzione del manto stradale con annessa realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, si provvederà all'adeguamento del sistema di scarico delle acque di prima pioggia e sarà allestito un parcheggio destinato alle autovetture ed ai motocicli prevedendo la possibilità di installare delle colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici.

Si tratta di un'opera che segnerà un momento di svolta per l'intero territorio Provinciale e Regionale, essendo quella di Mosciano un'area di snodo commerciale e di collegamento tra la costa adriatica e quella tirrenica che, purtroppo, fino ad ora, vedeva il transito di migliaia di mezzi di trasporto pubblici costretti ad improvvisare fermate di arrivo e partenza in mezzo alla strada."



I Consiglieri Regionali Simona Cardinali e Antonio Di Gianvittorio