ITALIA VIVA, LUCIA VERTICELLI SI DINETTE: “LA POLITICA È UN/COSA SERIA...”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Qualche giorno fa ho comunicato con una nota, ai coordinatori provinciali di italia Viva di Teramo, le mie dimissioni da coordinatrice comunale del partito.

Purtroppo le mie innumerevoli attività non mi consentono di seguire al meglio l’organizzazione e la politica, con un incarico così importante e di responsabilità.

Sono ancora convintamente a sostegno della politica riformista di Matteo Renzi, ma a livello locale la strada è ancora in salita, ed io purtroppo non ho la forza di affrontare un lavoro così impegnativo.

Sono sicura che il partito individuerà una persona più “operativa” e meno impegnata nel lavoro ed altre attività collaterali e di responsabilità.

La figura che serve è quella di una persona presente e assertiva soprattutto sugli innumerevoli interventi del gruppo consiliare.

Il mio augurio di buon lavoro va ai coordinatori provinciali, al mio collega coordinatore comunale e al gruppo consiliare, ricordando che io sono ancora iscritta al partiro e a disposizione per qualsiasi attività pubblica e condivisa che si voglia organizzare sul nostro territorio.

La politica per me è una cosa seria che va seguita e praticata nell'ottica della condivisione e coesione.

Viva Italia Viva!

Lucia Verticelli