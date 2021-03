SCUOLABUS / DOMANI MANIFESTAZIONE DEI LAVORATORI DEGLI SCUOLABUS

La Filt Cgil di Teramo terrà nella mattinata di giovedì 1° aprile un presidio presso Largo San Matteo, dalle ore 10:00 alle 12:00, per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica rispetto alla grave situazione e che purtroppo ancora non è stata risolta e che si è venuta a creare a seguito dell'impossibilità di applicare gli ammortizzatori sociali ai lavoratori addetti al servizio di trasporto e assistenza scuolabus, oggetto di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'interruzione dell'attività scolastica

Detti lavoratori, risultano al momento privi di alcuna forma di retribuzione e senza alcuna copertura economica e contributiva. Inoltre, essendo stati assunti dopo il 04 gennaio 2021, ovvero successivamente a quanto previsto espressamente dalla circolare INPS n° 28 del 17/02/2021, sono stati altresì esclusi dai benefici derivanti dalla cassa integrazione e qualsivoglia ammortizzatore sociale.

Durante il presidio, una delegazione ristretta dei manifestanti auspicherebbe di essere ricevuta da Sua Eccellenza il Prefetto.