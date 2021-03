LO FERMANO PER UN CONTROLLO E TROVANO DROGA E BANCONOTE FRUTTO DELLO SPACCIO

Fermano un'auto sulla statale 80 e, durante il controllo e la perquisizione del conducente, un 38enne di Teramo, trovano 500 euro in banconote di vario taglio. Pertanto provvedevano a perquisizione personale e del veicolo e indosso alla persona si rinvenivano banconote di vario taglio per l’importo di E.500. Nella successiva perquisizione domiciliare, all’interno del garage, venivano scoperti 20 grammi di “cocaina”, mentre all’interno di armadio della camera da letto altri 2,8 grammi e altre banconote per complessivi 410 euro, oltre ad un bilancino di precisione digitale. Il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, la dottoresa Colica Laura disponeva gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.-