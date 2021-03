PORNOGRAFIA NON CONSENSUALE E ODIO ONLINE / LA CONSULTA DEGLI STUDENTI INCONTRA "PERMESSO NEGATO",

Si è svolto oggi in diretta sul canale YouTube della Consulta Provinciale degli Studenti il secondo incontro del progetto “Confrontiamoci” che prevede una serie di conferenze tematiche su argomenti di stretta attualità, tenute da relatori di spessore. La scorsa volta la CPS ha visto come ospiti Matteo Mainardi e Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni, mentre nella conferenza di oggi l’ospite è stato Matteo Flora, presidente dell’associazione Permesso Negato. Per tutti coloro che sono interessati il video è disponibile sul canale youtube della CPS. L’associazione Permesso Negato si occupa del contrasto dei fenomeni di pornografia non consensuale e odio online fornendo un supporto tecnologico e legale alle vittime. Durante l’incontro, oltre Matteo Flora, erano collegati tramite zoom il Presidente della Consulta Andrei Cristi Paval (IISS G. Peano - C. Rosa), i Componenti della Giunta esecutiva Jacopo Di Michele (Convitto Delfico), Gianluca Di Marzio (IIS Alessandrini Marino), Greta Leone (Liceo Scienze Umane Illuminati), la segretaria Giulia D’Amore (Liceo Classico) e il Presidente della Commissione cultura Ermanno Santone (Convitto Delfico)