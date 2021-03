IL PD: "UN PRESIDENTE MOLISANO ALL'IZS, ENNESIMA FIGURACCIA DI UNA GIUNTA REGIONALE INCAPACE"

L'avvocato molisano Alfonso Cantone è stato eletto presidente del Cda dell'Istituto Zooprofilattico "Caporale" e a lui va il nostro augurio di buon lavoro.

Non possiamo però tacere il rammarico per una scelta che, dopo trent'anni, priva il territorio abruzzese della presidenza di un Istituto tanto prestigioso del nostro territorio. Non possiamo esimerci perché questa scelta, l'ennesima, è frutto di una maggioranza regionale incapace di superare le proprie spaccature interne e le proprie divisioni persino di fronte a questioni tanto importanti per la nostra regione. L'IZS è per il territorio teramano, abruzzese e nazionale un patrimonio inestimabile di professionalità e competenze e anche durante questo periodo pandemico ha dimostrato tutta la sua importanza e capacità di essere punto di riferimento serio e affidabile: è un dovere delle Istituzioni tutte tutelarlo e valorizzarlo.

Piergiorgio Possenti

Segretario provinciale Partito Democratico Teramo