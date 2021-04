ATRI, IL COMUNE VUOLE ATTIVARE IL "PICCOLO TRIBUNALE" DI PROSSIMITA'

L’Amministrazione Comunale di Atri inoltrerà nei tempi stabiliti, e quini entro il 10 aprile 2021, la propria manifestazione d’interesse per la costituzione dell’Ufficio di prossimità. "Ho già da giorni formalmente incaricato l’ufficio di riferimento alla predisposizione degli atti per partecipare. Desidero quindi tranquillizzare ulteriormente i consiglieri Paolo Basilico e Giammarco Marcone su questo argomento e ovviamente informare i cittadini su quanto si sta facendo in tal senso”. Con queste parole il Sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, replica alla richiesta dei consiglieri comunali Basilico di Abruzzo Civico e Marcone di Atri Civica in merito alla costituzione dell’Ufficio di prossimità.

“Siamo ben consapevoli dell’importanza di attivare questo ufficio – precisa Ferretti - tale azione, promossa dal Ministero della Giustizia, infatti, prevede per i Comuni la possibilità di attivare dei punti di accesso per ampliare la rete dei servizi giudiziari offerti ai cittadini e semplificare l’accesso alla tutela dei diritti, grazie anche al supporto delle tecnologie informatiche. Sarà possibile quindi, tra l’altro, ricevere informazioni sui procedimenti civili, depositare alcuni atti, ricevere comunicazioni e notificazioni da parte delle Cancellerie. Un servizio utile e prezioso che presto sarà a disposizione anche della nostra comunità”.