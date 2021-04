SCUOLABUS, PERSONALE SENZA STIPENDI, SUSSIDI E CIG, I SINDACATI CHIEDONO L'INTERVENTO DEL PREFETTO / VIDEO

Presidio questa mattina in Largo San Matteo per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla grave situazione e che purtroppo ancora non è stata risolta e che si è venuta a creare a seguito dell'impossibilità di applicare gli ammortizzatori sociali ai lavoratori addetti al servizio di trasporto e assistenza scuolabus, oggetto di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'interruzione dell'attività scolastica Questi lavoratori, risultano al momento privi di alcuna forma di retribuzione e senza alcuna copertura economica e contributiva.

ASCOLTA I SINDACATI