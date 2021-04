ABITAZIONI INAGIBILI? ECCO COSA FARE PER AVERE LE AGEVOLAZIONI ACQUA - LUCE - GAS

richiamano l'attenzione dei cittadini terremotati con abitazioni inagibili sulle modalità attuative della ulteriore proroga alla fatturazione ed estensione delle agevolazioni. Secondo quanto previsto dalla legge n. 21/2021 (che ha convertito il Decreto Legge Milleproroghe 2020) l'ARERA ha disposto che, per usufruire della proroga fino al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni tariffarie,dovranno presentare entro il 30 aprile 2021 agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps territorialmente competenti una dichiarazione in cui attestano lo stato di inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza di detto stato qualora già dichiarato.- anche da chi avesse già presentato l’Ordinanza Sindacale di inagibilità dell'immobile - utilizzando le modulistiche degli stessi. Fino a che la documentazione non verrà presentata al Gestore le fatture saranno regolarmente emesse senza alcuna agevolazione. Le agevolazioni di cui sopra si applicheranno automaticamente per le forniture e utenze localizzate in una 'zona rossa' (individuata mediante apposita Ordinanza Sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 25 luglio 2018) e per le soluzioni abitative di emergenza realizzate in occasione degli eventi sismici (SAE/MAPRE).