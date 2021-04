VACCINI; AD ATRI E GIULIANOVA SI VACCINANO I FRAGILI, ECCO COSA C'E' DA SAPERE

ATRI

Sono in corso, nella giornata di oggi, 6 aprile 2021, ad Atri i test rapidi antigenici riservati agli alunni e al personale delle scuole di ogni ordine e grado della città ducale. Circa 2500 studenti oltre al personale scolastico ed educativo, sono stati invitati a partecipare per garantire il rientro a scuola in sicurezza. Domani infatti, come da disposizione del Governo, riprenderanno le lezioni dalla Scuola Primaria alle Superiori. L'adesione è volontaria, ma è fortemente raccomandata per rientrare tutti a scuola in maniera più serena.

Nel dettaglio gli screening si effettueranno ad Atri nel "Liceo L. Illuminati" e nella palestra del "Palazzo Cardinal Cicada" dalle ore 15 alle 20. Al fine di evitare assembramenti si suggerisce, ma non è vincolante, dalle 15 alle 17,15 cognomi dalla A alla F, dalle 17,15 alle 20 cognomi dalla G alla Z. A Casoli i test verranno effettuati nella Scuola Elementare di Via Borgonuovo dalle 10 alle 14. Al fine di evitare assembramenti si suggerisce, ma anche in questo caso non è vincolante, dalle 10 alle 12 cognomi dalla A alla F, dalle 12 alle 14 cognomi dalla G alla Z.

Per eseguire il test è obbligatorio portare la tessera sanitaria e indossare la mascherina ed è preferibile avere già compilato il modulo di accettazione scaricabile sul sito della ASL al link: http://bit.ly/39LbAdc chi è sprovvisto può chiederlo nella postazione di accettazione e compilarlo al momento. Non può prendere parte al programma di screening: chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta; chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento; chiunque abbia già programmato una data per un tampone molecolare e i bambini di età inferiore a 6 anni.

“Abbiamo voluto organizzare uno screening gratuito, con l'uso di test rapidi antigenici, - spiega il Sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti - per poter garantire domani il rientro in sicurezza di tutti nelle scuole della nostra città. Stasera alle 20 avremo tutti gli esiti e li comunicheremo anche alla stampa. Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione comunale tutto il personale medico e i volontari della Protezione Civile Regionale e Locale e della Croce Rossa resisi disponibile per garantire il corretto svolgimento delle operazioni”.

GIULIANOVA

Il Comune di Giulianova, in accordo con la Asl di Teramo, informa che sabato 10 aprile, verrà effettuata la somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid-19, ai primi 1250 cittadini giuliesi, che hanno presentato manifestazione dì’interesse sulla piattaforma Sanità della Regione Abruzzo, iscrivendosi nella categoria dei soggetti fragili.

Il personale del Segretariato Sociale ed i volontari della Protezione Civile e Croce Rossa, contatteranno gli utenti, per dar loro indicazioni sull’orario in cui dovranno recarsi ad effettuare i vaccini.

Le vaccinazioni verranno effettuate presso il centro polifunzionale “I Pioppi”, nel quartiere Annunziata.