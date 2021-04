DA DOMANI SI VACCINANO I "FRAGILI", A SAN NICOLO E AL PALASKA, ECCO TUTTE LE INDICAZIONI

Prossimo step campagna vaccinale, a partire da domani, 8 aprile, con le categorie fragili. Oltre 5700 le persone iscritte sulla piattaforma. «Un passaggio che stavamo attendendo da tempo, finalmente», commenta il sindaco. Verranno utilizzate due postazioni. Si vaccinerà ma non all'Ipogeo, bensì a Palascapriano e nel salone parrocchiale di San Nicolò». Il sindaco ringrazia il Parroco di San Nicolò, per aver messo a disposizione la sala della parrocchia Santa Maria degli Angeli per le vaccinazioni. La Asl ha contattato il Comune solo martedì mattina, fa notare il vicesindaco Giovanni Cavallari. Soffermandosi sui numeri: "I numeri reali dei vaccinabili potrebbero essere diversi rispetto a quanto riportato in piattaforma".

Domani, venerdì e domenica si vaccinerà: non si vaccinerà invece sabato perché la Asl ha in cantiere altre attività e i medici ed operatori non sarebbero stati disponibili. «In media si vaccineranno 700 persone a giornata, e 900 solo domenica. «Il martedì sapremo dalla Asl se e quante dosi di vaccino arriveranno e quindi i prossimi tre giorni della prossima settimana potrebbero essere suscettibili di variazione. Questa operazione per il Comune significa impegnare oltre 10 dipendenti dai vari settori dell'ente. E quindi é normale che si possano verificare dei disservizi nei prossimi giorni. Sono stati stampati già 2500 moduli. Ieri sono partite le telefonate da parte del Comune». Il modulo, previa autorizzazione ottenuta dal Comune, é stato messo on line sul sito dell'Ente.

«Su Teramo abbiamo - dice D'Alberto - alla data del 5 aprile, 7100 persone vaccinate che hanno già fatto la seconda dose».Il sindaco chiede che si ampli il numero al più presto e chiede alla Asl, tenuto conto delle variabili dei vaccini, di essere in grado di scaglionare le vaccinazioni con una calendarizzazione: «Ci deve essere una programmazione, stabilendo una scala di priorità». Un incontro con l'assessore regionale Nicoletta Verì, con il direttore sanitario Maurizio Brucchi e la direzione della protezione civile è stato chiesto per domani con i sindaci dall' Anci presieduta dallo stesso D'Alberto.

Incontri sono in essere con la Asl per avere una sede Hub sul territorio provinciale dedicata alle vaccinazioni.