DA OGGI ALLE 9 VACCINAZIONE DEI FRAGILI, MA AL PALASKA NON C'E' NESSUNO...A SAN NICOLO' "QUALCUNO"

Ore 8,30, manca mezz'ora al'inizio della vaccinazione dei fragili (prevista dalle 9 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18) che si terrà, a Teramo, alla chiesa di San Nicolò e al Palaskà. E proprio qui, al Palasport, per ora, non si vede nessuno. C'è solo un dipendente comunale che è venuto ad aprire e che racconta di essere stato chiamato ieri alle 18 per questo incarico. SI attende

Ore 8,45 A San Nicolò qualcosa si muove, c'è il SIndaco, con il consoigliere Lancione, e già qualcuno in attesa, ma si attendono i vaccinatori. C'è chi riferisce di essere stato convocato per le 9,30