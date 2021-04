Domani a San Nicolò presidio “No draghi” di Nuove Sintesi

Domani, domenica 11 aprile, partire dalle ore 10.00, l'Ass.ne culturale Nuove Sintesi terrà un presidio statico che avrà luogo in Piazza Progresso a San Nicolò a Tordino (TE) per dire NO al Governo Draghi, NO al Governo delle banche, NO alla dittatura sanitaria.

Tramite l'ausilio di un megafono, interverremo (e faremo intervenire) spiegando le ragioni dei nostri "NO".

Prenderàla la parola anche il Dott. Remo Coccia (Pedagogista- Analista del comportamento), che interverrà sul tema "Pedagogia, Educazione e Famiglia al tempo del Covid-19" uno sguardo su come si stanno ridisegnando i rapporti educativi tra adulti (genitori, insegnanti, ecc) e bambini o adolescenti, quali criticità stanno emergendo ma anche quali opportunità da saper cogliere".