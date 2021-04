ROSETO / ECCO IL BANDO PER I BUONI SPESA

Il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo comunica che sul sito istituzionale del Comune è stato emanato il terzo avviso pubblico che consente ai cittadini residenti in condizione di contingente difficoltà economica derivante dalla momentanea sospensione dell’erogazione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19 o in stato di bisogno di presentare richiesta per la concessione di buoni spesa. Il bando è aperto fino al prossimo 30 aprile 2021. Al bando potranno ripresentare domanda i soggetti che hanno usufruito dei buoni spesa Covid 19 a dicembre 2020 ma non quelli che ne hanno usufruito in relazione al secondo avviso scaduto il 28 febbraio 2021 visto che hanno usufruito del contributo di recente.

La richiesta di ammissione al servizio per l’acquisto di beni di prima necessità, da presentarsi secondo i modelli predisposti dall’ente, vanno consegnati unicamente all’Ufficio relazioni con il Pubblicocon allegato il documento di identità personale in corso di validità.

Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Roseto degli Abruzzi www.comune.roseto.te.it dal quale potrà essere scaricato.

L’importo base dei buoni spesa è di 150 euro per nuclei da una persona fino a 600 euro per nuclei familiari da 5 o più perone. I buoni sono finanziati attraverso il fondo di 186 mila euro stanziato dalla Protezione civile.