NON RISPONDEVA ALLE CHIAMATE, I PARENTI CHIAMANO I VIGILI DEL FUOCO CHE LO TROVANO IN BAGNO, IMPOSSIBILITATO A MUOVERSI

Non rispondeva alle chiamate dei familiari che, preoccupatissimi, hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, in pieno centro a Teramo, tra via Milli e via Paladini, per soccorrere un anziano parente. Arrivati sul posto e aperta la porta dell'appartamento, i Vigili hanno scoperto che l'uomo era caduto in bagno e non aveva avuto la possibilità non solo di rispondere alle chiamate dei parenti, ma neanche di chiamare i soccorsi. Sono stati i Vigili ad allertare il 118, che è intervenuto con un'ambulanza. Le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi.