LA VILLA SEQUESTRATA / L’EX MOGLIE DI DI FRANCESCO PRECISA: “IO NON FIGURO NEL TRUST E NON CONOSCO LE MOTIVAZIONI DEL SEQUESTRO

dalla signora Chiara Morrone riceviamo e pubblichiamo



In data 20.04. 2021 è stato da Voi pubblicato un articolo con il seguente titolo:“SEQUESTRATA DALLA FINANZA LA VILLA DELL'EDITORE TELEVISIVO ALDO DI FRANCESCO”

Nel testo si leggono affermazioni assolutamente false e che costituiscono una vera e propria diffamazione. Per questo si precisa quanto segue:

-La sottoscritta non figura nel “TRUST” in cui l’immobile è conferito e a cui si fa riferimento nell’articolo, né come DISPONENTE, né com TRUSTEE, né come BENEFICIARIA né in nessun altro ruolo.

- La sottoscritta non è “coniuge ” del Di Francesco ma è da questi separata dal 2020, ed abita la casa in forza del provvedimento del Giudice emesso in sede di separazione, che autorizza i coniugi a vivere separati nell’abitazione a cui l’articolo si riferisce.

-Il sig. Aldo Di Francesco non è più “editore televisivo” di Teleponte dal 2016 .

Si tiene inoltre a precisare che la sottoscritta ignora le motivazioni del sequestro dell’immobile, riconducibili all’operato della sola persona del Di Francesco.

Per quanto sopra, riservando di adire le vie legali nei Vostri confronti per il risarcimento dei gravi danni causatimi, Vi invito a provvedere con la massima urgenza a pubblicare una rettifica, nelle stesse forme e con la stessa evidenza da Voi data alla notizia non veritiera.

Distinti saluti

Chiara Morrone

CERTASTAMPA REPLICA CHE

- Tutte le affermazioni relative all'inchiesta della guardia di Finanza, da noi pubblicate, sono la trascrizione fedele del Comunicato stampa diffuso dalla stessa Guardia di Finanza.

Inoltre

- Nell'articolo da noi pubblicato non viene mai citato il nome della signora Morrone.

- allo scopo di offrirle possibilità di commento, la signora Morrone è stata contattata telefonicamente, senza esito, alle ore 10,03, ovvero nell'immediatezza della diffusione del comunicato della Guardia di Finanza.