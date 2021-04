VIDEO / ECCO COME SARA' LA ZONA "SENZA TASSE" A TERAMO

Una FREE TAX AREA, a Teramo, per i favorire la nascita, sul territorio del Comune di nuove imprese, nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi innovativi, l’amministrazione comunale ha elaborato un protocollo di indirizzo, che prevede la concessione di contributi calcolati sulla base degli oneri fiscali dovuti dall’impresa al Comune, in particolare IMU e TARI. Potranno beneficiarne tutte le imprese che risultano esistenti al 1 maggio del 2021 in quanto iscritte alla Camera di Commercio del Gran Sasso e abbiano aperto la sede legale, se non già avviato l’attività, nel territorio del Comune di Teramo.

ASCOLTA L'ASSESSORE FILIPPONI