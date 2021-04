CORONAVIRUS / ANCORA TERAMO LA PIÙ COLPITA, 65 CASI SU 179’TOTALI E 7 I MORTI IN ABRUZZO

Coronavirus, domenica 25 aprile. Oggi in Abruzzo 179 nuovi positivi (di età compresa tra 3 mesi e 99 anni - 62 Aq, 37 Ch, 11 Pe, 65 Te, 4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento), eseguiti 4360 tamponi molecolari e 2336 test antigenici, 7 deceduti (di cui 3 risalenti ai giorni scorsi), 58998 guariti (+37), 9145 attualmente positivi (+135), 432 ricoverati in area medica (-16), 44 ricoverati in terapia intensiva (+1), 8669 in isolamento domiciliare (+150). (f.f.)