ALLA CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS LA PAP NON È IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI

Buonasera,già scrissi a voi tempo fa.

vi riscrivo per denunciare il fatto che presso l’azienda PAP ristorazione srl di Teramo ad oggi non sono ancora state versate le tredicesime, nè gli stipendi di Marzo ai dipendenti e nemmeno si sa quando arriveranno.

Ad oggi si devono prendere gli stipendi di Marzo e la tredicesima (ad oggi 25.04.2021 comunque alcuni dipendenti, compreso il sottoscritto ed altri della PAP sede centrale) non avrebbero ancora sul conto Febbraio

Non è mai rispettata la data nella quale si verserà lo stipendio che dovrebbe essere il 20 di ogni mese.

Non avere un giorno preciso nel

quali un dipendente soprattutto se monoreddito, possa fare affidamento e di conseguenza regolarsi nelle spese crea molto malessere.

Tra l'altro presso la struttura "De Benedictis" i dipendenti PAP hanno preso questa settimana la mensilità di Gennaio, quindi mancano "all'appello" Febbraio, Marzo e tredicesima creando molta preoccupazione ai dipendenti che spesso devono ricorrere a umilianti prestiti.

Tutti questi disagi non sono affrontati dai titolari nella maniera giusta, facendo almeno delle riunioni con i dipendenti.

lettera firmata