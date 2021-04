LICEO AERONAUTICO, CHE FINE HA FATTO? “PERCHÉ D’ANNUNTIIS NON RISPONDE”?

Quali sono le sorti del Liceo Aeronautico di Corropoli? È vero o non è vero che il Presidente si è dimesso ? Quali sono le sorti del Liceo Aeronautico di Corropoli? È vero o non è vero che il Presidente si è dimesso ?

È vero o non è vero che i libri contabili sono arrivati in tribunale? " Non usa mezzi termini e va diretta al punto Alessandra Falò segretario cittadino del PD-

"L'amministrazione tace, l'opposizione presenta interpellanze da oltre un anno, ma nessuno risponde. Vogliono coprire a tutti i costi la pessima gestione di questa scuola, ma la coperta ormai è corta! Le casse comunali hanno già sborsato oltre 50.000 euro mentre gli altri due soci della Fondazione si sono subito tirati indietro facendo valere le loro posizioni attraverso i legali. Sarà forse che Corropoli è il paese del Sottosegretario ed ex sindaco D'Annuntiis , fautore e promotore della scuola? - incalza Alessandra Falò - La stessa scuola che oggi vede iscritti che si contano sulle dita delle mani, ma che un tempo era luogo di ricerca di consenso elettorale e probabilmente ufficio di collocamento. E ora? Ora che è comodamente seduto in Regione non gli serve più a niente e non se ne cura, anzi tiene le debite distanze, lasciando allo sbaraglio il suo successore e la sua squadra ignari e inconsapevoli di ciò che hanno ereditato. Se poi i cittadini devono aspettare le prossime elezioni per avere le risposte, di questo passo credo che non manchi molto. Dirigenti, docenti, studenti e famiglie abbandonate e disperate per la qualità del futuro dei propri figli. Di chi la responsabilità? La comunità di Corropoli vuole sapere la verità....e soprattutto vuole conoscere l’entità delle risorse pubbliche comunali impiegate e il futuro della Fondazione e della scuola. Se non avremo le giuste risposte siamo pronti a ricorrere alla magistratura ordinaria e contabile.