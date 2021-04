IL BAR ISKRA REPLICA: «NOI MAI CHIUSI DALLA POLIZIA MUNICIPALE»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

" Con riferimento alla fake news pubblicata dal quotidiano “IL CENTRO” in data 25 aprile c.a. sulla chiusura di un pubblico esercizio per violazione delle normative anticovid, notizia successivamente ripresa, condivisa e diffusa da altre testate giornalistiche on line, anche in considerazione dell’attuale contesto di difficoltà in cui versano le piccole attività commerciali, si impone una breve ma doverosa replica che si spera venga pubblicata integralmente ed alla quale dovrà essere dato ampio spazio giornalistico, se non altro per riparare, in parte, ai gravosi effetti negativi che una notizia falsa e destituita di ogni fondamento (come confermato dallo stesso Ass.re Verna e addirittura dallo stesso Comando di Polizia Municipale di Teramo) provocherà comunque ad una piccola attività.

Non siamo stati destinatari, e con ragionevole certezza non lo saremo nei prossimi giorni, di alcun provvedimento di chiusura. Anzi, siamo stati sempre attenti al rispetto delle normative emergenziali anti-covid ed addirittura in certi frangenti, quando abbiamo capito che non vi erano le condizioni, abbiamo preferito, come molti altri colleghi, stare chiusi o lavorare solamente con l'asporto di piccola ristorazione.

Orbene, sparare a zero contro una categoria già duramente provata da una crisi senza eguali dal dopoguerra ad oggi, diffondendo fake news, è assieme un atto di viltà e, mi perdonerete l'enfasi, di terrorismo mediatico.

Quindi, in estrema sintesi, stanchi delle continue vessazioni, chiederemo innanzitutto l’accertamento delle responsabilità di coloro che hanno diffuso tali fake news, e dei conseguenti ed enormi danni provocati – a meno di 24h dalla riapertura al pubblico - mancando di rispetto non solo a chi scrive, ma ad un intera categoria professionale che, con immensi sacrifici, tenta ogni giorno di sopravvivere nella speranza di tempi migliori.

Tanto si doveva.

f.to Marco Falcone, in qualità di gestore dell'Iskra Bar nonché a nome dell’intera categoria professionale della ristorazione, che in questi momenti sta soffrendo come non mai a causa della pandemia e delle stringenti normative, affinché uno scempio ed un vile attacco del genere non accada mai più, nei confronti di nessun lavoratore e di nessuna attività.

N.B: La redazione di certastampa, essendo tra le testate che avevano ripreso e amplificato la notizia de Il Centro, si scusa per l'inconveniente con i titolari del Bar Iskra.