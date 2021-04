BAINAIT / EMILIANO DI MATTEO QUESTA SERA NEL SALOTTO ANNI '20 DI R+ (canale 116)

Riapre questa sera il Bainait, nel salotto notturno più fascinoso della tv abruzzese, l'ospite al bancone Anni ‘20 sarà Emiliano Di Matteo, consigliere regionale ed ex SIndaco. In collegamento, oltre alle tradizionali “sedi estere” affidate a Federica Zacchini dall’Olanda e Mattia Bella de Iovita dalla Germania, anche un altro consigliere regionale ed ex Sindaco, Dino Pepe. L’appuntamento con BAINAIT è ALLE 21 SU R+, canale 116. Come sempre, la trasmissione sarà anche in streaming sul sito www.rpiunew.it e sulla pagina facebook