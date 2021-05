A SAN GABRIELE L’AMBASCIATORE DEL PAPA PER LA VEGLIA MARIANA

Sabato 8 maggio 2021 alle ore 17.00 nel Santuario di San Gabriele dell’Addolorata si terrà la IV Veglia Mariana Internazionale dei Giovani in collegamento con quattro Paesi (Slovenia, Haiti, Brasile, Polonia) e presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico in Italia. L'evento sarà trasmesso in streaming.