UN PELUCHE SULLE AMBULANZE PER I BAMBINI SOCCORSI "SENZA GENITORI"

Il 118 avrà peluche in dotazione da regalare in ambulanza ai bambini soccorsi in codice giallo, in modo che possano avere accanto un orsacchiotto durante le fasi di soccorso. Il responsabile del 118 Santicchia parla di: "un progetto nazionale ed ha spiefato che il numero di soccorso a bambini é rimasto invariato, durante la pandemia però noi non possiamo caricare i genitori in ambulanza a fini preventivi. Per questo si é pensato di donare un peluche per supplire, in qualche modo, la presenza della mamma durante il trasporto in ospedale. Un passo ulteriore di umanizzazione della Sanità".