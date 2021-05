MOVE-TE / LA REGIONE SI OSTINA A NON PAGARE LA SUA QUOTA, PROGETTO A RISCHIO

E’ un nuovo grido d’allarme, quello lanciato questa mattina, dal Comune di teramo, col supporto di consiglieri regionali di opposizione, quali Dino pepe, sul progetto MoveTe. Un progetto di mobilità sostenibile che è bloccato dalla Regione, che si ostina a non stanziare gli oltre 350mila euro necessari. Il progetto, presentato dal Comune di Teramo e dall’Adsu, l’Azienda per il diritto agli studi universitari si era classificato al quindicesimo posto nella graduatoria nazionale dei progetti ammessi a co-finanziamento da parte del ministero dell’Ambiente. Il decreto ha stanziato complessivamente 35 milioni di euro da destinare a progetti per incentivare la mobilità sostenibile: a MoveTe, sull’importo stimato complessivo di 1 milione e 600 mila euro, sono stati ammessi a cofinanziamento 960 mila euro. La restante parte dei fondi necessari alla realizzazione e alla sperimentazione doveva essere a carico degli Enti e delle aziende partner che hanno accettato di aderire all’iniziativa. Regione compresa. Punti salienti dell’iniziativa: meno veicoli a motore in circolazione, conseguente diminuzione dell’inquinamento, uso della bicicletta come mezzo per i brevi spostamenti casa-lavoro, casa-scuola; e inoltre, velostazioni e posteggi per le bike in punti centrali dei 10 comuni che hanno aderito; piste ciclabili e connessioni viarie da realizzare. Comuni partner di MoveTE sono Martinsicuro, Alba Adriatica, Giulianova, Roseto Degli Abruzzi, Pineto, Atri, Mosciano Sant’Angelo, Bellante e Castellalto.