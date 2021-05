TAGLIANO UNA CISTERNA DA ROTTAMARE... MA IL GASOLIO RIMASTO PRENDE FUOCO

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con un'autopompa e con l'ausilio di un'autobotte del Comando di Teramo, sta operando presso una ditta in Contrada San Giovanni, nel comune di Colonnella, a seguito dell'incendio di una cisterna di gasolio in disuso. Sul luogo dell'intervento è stata inviata anche una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno. L'incendio ha interessato il gasolio residuo rimasto all'interno di una grande cisterna di gasolio da rottamare, mentre degli operai la stavano sezionando con delle attrezzature da taglio. I vigili del fuoco intervenuti hanno utilizzato potenti getti d'acqua per controllare le fiamme ed estinguere l'incendio che ha prodotta un'alta colonna di fumo scuro. Al momento si sta procedendo a raffreddare le lamiere della cisterna con getti di acqua frazionata. Gli operai coinvolti nelle operazioni di taglio sono rimasti illesi. La proprietà dove si trovava la cisterna è intesta a una signora residente in località S Giovanni n .136 a Colonella.