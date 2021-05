VIDEO - LEGNINI, TERAMO CAMBIA PASSO: «32 MILIONI DI INVESTIMENTI SUBITO, PIU' 9 PER LA SOLA SCUOLA MOLINARI. UNA GRANDE SFIDA»

L’ordinanza Teramo, una delle 7 FIRMATE dal commissario per la ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Legnini, darà una svolta decisiva alla ricostruzione in città e nel Teramano. Sarà importantissima soprattutto per tutta l’area di Colleatterrato, anche in virtù dei poteri concessi alla presidente dell’ATER, Maria Ceci. Per quattro anni Teramo è stata costretta a gestire la ricostruzione con misure ordinarie. Oggi con gli strumenti semplificati si cambia passo. L’ ordinanza Teramo consente investimenti per 32milioni di euro e l'aggiunta di nove milioni per la scuola Molinari. I tempi però dovranno essere certi e sarà un onere per il soggetto attuatore di rispettare i tempi, ed è una sfida per Teramo e per l'ATER.

ASCOLTA IL COMMISSARIO LEGNINI