RIAPERTURA DA OSCAR PER LO SMERALDO, GIOVEDÌ SI TORNA AL CINEMA

Dopo i lunghi mesi di chiusura a causa della pandemia COVID – 19, da giovedì13 maggiolo Smeraldo Cinema è pronto a riprendere l’attività cinematografica.

Verrannoattivati i protocolli di sicurezza a tuteladella salute degli spettatori e dello staff, oltre alle misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili.

Gli spettatori potranno assistere ad alcune prime visioni molto attesecome“Nomadland”, di Chloè Zhao e vincitore di tre premi Oscar, tra cui miglior film e migliore attrice protagonista a FrancesMcDormand, “Minari”di Lee Isaac Chung e vincitore del Premio nella categoria migliore attrice non protagonista,“Rifkin’s Festival”, il nuovo film di Woody Allen proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano,“Wonder woman 1984”, nuovo capitolo del cinecomicDC con GalGadot e Chris Pine e “Tom & Jerry”, film d’animazione che narra l’inizio delle avventuredel celebre duo, dal loro primo dolce incontro alla loro sfrenata rivalità.

Per informazioni sugli orari degli spettacoli e sui prossimi film in uscita visita il sito web www.smeraldocinema.ito la pagina facebook “Smeraldo Cinema”.

È fortemente consigliato l’acquisto online.