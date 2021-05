AVVISO AI GENITORI TERAMANI: «VIETATO SCARABOCCHIARE SUL MURO»

Il cartello che vi mostriamo è affisso in una struttura che quotidianamente accoglie decine di pazienti di qualsiasi età. Dal 2018 campeggia in bacheca, segno tangibile che nulla è cambiato e che, come dire, repetita iuvant.

Leggetelo.

Perchè è un pugno nello stomaco. Perchè mette nero su bianco che la maleducazione, per altro in strutture pubbliche, non conosce limiti d'età o classe sociale. Ma davvero c'è gente che, qui, strappa pezzi di avvisi per prendere un appunto? Ma davvero c'è gente che lascia i figli allo sbaraglio, incuranti che stiamo stracciando le riviste messe a disposizione di tutti? Ma davvero c'è chi scarabocchia gli avvisi informativi per controllare se una penna scrive?

L'avviso si chiude così: "Non è più possibile tollerare persone con comportamenti senza il senso della vergogna!!!!"

Scritto e firmato dalla responsabile del Centro, nero su bianco ed affisso in bacheca.

Era il 2018. Ed è ancora lì...come la maleducazione di molti, evidentemente