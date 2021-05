SANT'EGIDIO TORNA IN ZONA ROSSA DA MEZZANOTTE

1) l’applicazione delle misure restrittive indicate dal Capo V del DPCM 02.03.2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) - artt. da 38 a 48, con esclusione dell’art.43, in ragione delle disposizioni di cui all’art.3 D.L. 52/2021- nei confronti del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, con decorrenza dalle ore 24.00 del 10.05.2021, sino alle ore 24.00 del 20.05.2021, salvo diverse rivalutazioni;