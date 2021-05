VIDEO / PARCHEGGI PIAZZA DANTE, SI CAMBIA: IL COMUNE BLOCCA LE PROROGHE E RIDEFINISCE IL RAPPORTO COL CONCESSIONARIO

Per Piazza dante comincia una nuova storia. Il Sindaco di Teramo spiega come il Comune abbia deciso di mettere fine al sistema delle proroghe, per ridefinire i rapporti con il concessionario.

ASCOLTA IL SINDACO