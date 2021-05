VACCINI, ASSALTO ALLA PIATTAFORMA DI POSTE DAGLI OVER, SONO OLTRE 50 MILA I PRENOTATI 50

Sono oltre 50 mila le persone di questa fascia di età che si sono prenotate fino ad ora alla piattaforma aperta lunedì a mezzogiorno sul portale gestito dalle Poste. Un vero e proprio boom di iscritti, non prevedibile. In Abruzzo, le persone tra i 50 e 59 anni sono in tutto 211 mila, secondo i dati Istat: praticamente un quarto di esse si è già prenotato per il vaccino, ma il dato è molto più alto se si pensa che già nelle prime fasi, scrive Il Messaggero, sono stati sottoposti alla somministrazione i soggetti con malattie, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, tutto il personale scolastico. Adesso resta solo da capire quando cominceranno le somministrazioni, ma il piano strategico della Regione prevede che i tempi non saranno lunghi, nell'arco di una decina di giorni al massimo, compatibilmente con il completamento delle altre fasce di età: si stanno chiudendo gli over 80 nelle sacche residue e per farlo sarà necessario attendere l'arrivo dei team mobili dell'Esercito che andranno nelle zone più difficili da raggiungere. Per oggi a mezzogiorno è previsto l'arrivo delle oltre 44 mila dosi di Pfizer-Biontech che, come ormai avviene da diverse settimane, consentiranno di tenere alti i ritmi delle somministrazioni.