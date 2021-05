"C'E' UNA BOMBA AL LICEO", EVACUATE LE SEDI DELLO SCIENTIFICO, SI ATTENDONO GLI ARTIFICIERI

Allarme bomba al liceo scientifico, con una telefonata giunta ai Carabinieri di Teramo. Subito la preside Moschella ha fatto evacuare tutta la scuola, sia nella sede storica che in quella del Comi. Adesso si attende l'arrivo degli artificieri da Chieti per i controlli del caso. E' stata anche chiusa precauzionalmemte via Sturzo.