UNITE / TORNANO IN PRESENZA GLI INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA FACOLTA'

Tornano a svolgersi in presenza gli incontri di orientamento organizzati dall’Università di Teramo per gli studenti degli istituti scolastici superiori. Quattro gli appuntamenti con l’Open House per presentare alle future matricole i percorsi formativi, i servizi e le strutture dell’Ateneo. Gli incontri, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, si svolgeranno, su prenotazione, nel Campus Aurelio Saliceti, nella Sala delle lauree del Polo didattico Silvio Spaventa. Sarà comunque possibile seguire gli eventi anche on line, sempre previa prenotazione.

Il 14 maggio e l’11 giugno, alle ore 15.00, si svolgerà l’Open House delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della comunicazione.

Il 21 maggio e il 4 giugno, sempre alle ore 15.00, l’appuntamento con le Facoltà di Medicina Veterinaria e Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali.

«Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria – ha dichiarato il rettore Dino Mastrocola – dialogare con le Scuole e orientare gli studenti nella scelta del percorso di studi da intraprendere, per sostenerli nella realizzazione di sogni e ambizioni, diventa molto più complesso e ancora più importante. Per questo abbiamo sempre tenuto vivo il rapporto con le scuole attraverso una serie di iniziative che ci hanno permesso di presentare ai ragazzi i nostri corsi di studio e le opportunità offerte dal nostro Ateneo».

«Nonostante l’emergenza sanitaria – ha dichiarato il delegato del Rettore all’Orientamento Cristina Dalla Villa – grazie ai docenti e ai delegati delle Facoltà, abbiamo stilato un calendario di appuntamenti dedicati all’Orientamento universitario. Abbiamo attivato uno sportello di orientamento on line e organizzato incontri e webinar su tematiche scientifiche e umanistiche per permettere agli studenti di avere un primo approccio con gli studi specifici delle cinque Facoltà dell’Ateneo. Dopo l’Open House sarà la volta, a luglio, delle consuete Summer School che ci auguriamo possano svolgersi in presenza»