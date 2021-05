IL MONDO DELL’HANDBALL SALUTA MIMMO

Ero una giovane teramana che si avvicinava al mondo della pallamano, primo sport cittadino, per tradizione.

Mimmo era un protagonista, l'uomo squadra, quello che incontravi per strada e che, per timore reverenziale, avevi quasi paura di salutare.

Ma lui ti rispondeva sempre con il suo sorriso incoraggiante, perché sapeva che eri tifosa, prima di essere atleta alle prime armi, quasi a volerti dare coraggio.

Poi siamo cresciuti, lui ha continuato ad indossare sempre la stessa maglia biancorossa, dalla Wampum in poi (Emmelle Naca Teramo e Gran Sasso Laga Park, drigente Glm Teramo , Gran Sasso Laga Park, TeknoElettronica) quando l'ha appesa al chiodo non si è tirato indietro: ha dato una mano al comitato provinciale come presidente, perché sapeva che il nostro sport aveva comunque bisogno di persone come lui.

Un padre, un marito, un uomo di sport come pochi, disponibile e appassionato, educato, gentile, un esempio per tutti noi.

La sua mancanza la sentiamo come atleta e la sentiremo come persona, e dobbiamo trasmettere a tutti il suo essere uomo a servizio di una comunità. Noi non lo dimenticheremo, ne sono certa.

Grazie MIMMO, a nome di tutta la pallamano teramana e abruzzese. R.I.P.

LUCIA VERTICELLI

Consigliere nazionale Federazione Italiana Giuoco Handball

la foto è il saluto della Lions